После семи дней комы умер украинец, подравшийся в Турции с россиянином
В Турции в больнице умер украинец из Запорожья, которого ранее избил турист из России. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как сообщили в запорожском туристическом агентстве "Лига-Тур-Сервис", 57-летний мужчина умер в субботу, 14 июля в 10:00. Информацию об этом турагентство получило от родственников погибшего.
Отметим, что в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим украинским туристом, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили.
Напомним, что житель Запорожья угодил в кому, после того как подрался с российским туристом. Запорожец в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию больницы города Алания.
Также супруга потерпевшего сообщала, что не имеет средств ни оплатить его лечение, ни транспортировать мужа домой.
Ранее "Страна" сообщала, что в министерстве советуют, что делать украинским туристам, которые едут за рубеж.