В Турции в больнице умер украинец из Запорожья, которого ранее избил турист из России. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в запорожском туристическом агентстве "Лига-Тур-Сервис", 57-летний мужчина умер в субботу, 14 июля в 10:00. Информацию об этом турагентство получило от родственников погибшего.

Отметим, что в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим украинским туристом, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили.

Напомним, что житель Запорожья угодил в кому, после того как подрался с российским туристом. Запорожец в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию больницы города Алания.

Также супруга потерпевшего сообщала, что не имеет средств ни оплатить его лечение, ни транспортировать мужа домой.

Ранее "Страна" сообщала, что в министерстве советуют, что делать украинским туристам, которые едут за рубеж.