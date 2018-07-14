В социальных сетях высмеяли выступление президента Украины Петра Порошенко на саммите НАТО. Фото в Facebook опубликовал украинский журналист Юрий Ткачев.

"Украина-НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", - сказано в сообщении.

На снимке показан зал, который практически пуст. В комментариях под постом пользователи высмеяли выступление Порошенко перед пустым залом.

"Дышать перегаром Пети могут не только лишь все, вернее мало кто может это сделать - сказал златоуст Педалик", "Два петуха и пустой курятник", "Не нужна Украина в НАТО. Ни одна страна в мире не будет оплачивать и спонсировать Украину. Украина нужна как средство давления на Россию", - писали в сети.

Отметим, что совместный брифинг Порошенко с генсеком организации Йенсом Столтенбергом прошел в Брюсселе 12 июля.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как глава Еврокомиссии Юнкер едва не упал на Порошенко.

Также Порошенко рассказал, о чем шла речь на его встрече с Трампом.