На Землю обрушится сильная магнитная буря, которая ударит по метеозависимым людям. Об этом сообщают "Украинские новости".

По данным Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований на Землю надвигается магнитная буря силой в один балл. А с 21 июля мощность бурь достигнет двух баллов.

Отметим, что у метеозависимых людей возможны слабость, головокружение, перепады настроение. Также плохое самочувствие в целом.

Более мощная магнитная буря ожидается 21 и 29 июля. Ее сила будет составлять два балла.

Ранее "Страна" сообщала, что на Землю обрушилась мощная магнитная буря.

Также стало известно, как защитить организм магнитной бури.

Кроме того, NASA показала, от какой именно беды защищает Землю ее магнитное поле.