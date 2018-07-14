Под Верховной Радой напали и избили народного депутата Михаила Гаврилюка. Видео инцидента, произошедшего еще 12 июля, в Facebook опубликовал журналист Василий Крутчак.

На нардепа напали владельцы "евроблях", которые митинговали в тот день у стен парламента. Митингующие обложили Гаврилюка отборным матом и назвали "говном", вынуждая его вернуться в сессионный зал Рады.

"Господи! Я даже не могу подобрать слов к этому видео. Буквально еще год назад все встали на защиту народного депутата, героя Майдана, Миши Гаврилюка, а меня называли провокатором, только за то, что я спросил его: — Кто он такой, чтобы принимать решение не давать комментарии журналистам? А уже сегодня люди называют Гаврилюка говном и бьют его", - сообищил журналист.

Отметим, что во потасовке нардеп упал на асфальт, и митингующие чуть его не затоптали.

"Ты забыл Майдан! Ты забыл все! Ты сюда пришел голожопый! Перекрасилось быстро говно! Мы на Майдане вместе стояли!" - кричали Гаврилюку люди.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла законопроекты о растаможке авто на "евробляхах".

Также сына Порошенко у Рады догнали "евробляхеры" и допросили.