После совершения смертельного ДТП глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир подал в отставку. Об этом сказано на сайте главы Закарпатаской ОГА Геннадия Москаля.

"Председатель РГА написал заявление на увольнение, отстранен с должности, в Киев направлены материалы на его увольнение", - сказано в сообщении.

Отметим, что в день трагедии Олефир совершил два ДТП. Следствие показало, что чиновник за 20 мин до смертельной аварии совершил еще одну - столкнулся с легковым автомобилем. Однако его с места ДТП отпустила полиция.

Воскресение, 15 июля, в регионе объявлено днем траура. В связи с эти отменили проведение ежегодного фестиваля лемковской культуры "Лемковская ватра".

Напомним, на Закарпатье пьяный глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир на авто со словацкими "еврономерами" сбил двух женщин. В результате ДТП пострадали жительницы г. Перечин в возрасте 71 и 56 лет. Их доставили в реанимацию райбольницы, одна из них умерла в карете "скорой помощи".