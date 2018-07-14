Новым главным тренером лондонского «Челси» стал Маурицио Сарри. Итальянский специалист подписал контракт с клубом сроком на три года.

Оклад Сарри в лондонском клубе составит около 6 миллионов евро за год. Ассистентом 59-летнего специалиста будет экс-форвард «синих» Джанфранко Дзола.

Дзола выступал за «Челси» с 1996 по 2003 год, признавался болельщиками лучшим игроком в истории клуба. Маурицио Сарри начал тренерскую карьеру в 1990 году. В 2015 году возглавил «Наполи», с которым дважды занимал вторые места в серии А, один раз финишировал на третьем. По итогам сезона-2015/16 получил приз лучшему тренеру чемпионата Италии.

Накануне "Челси" сообщил, что увольняет предыдущего наставника - итальянца Антонио Конте. В Лондоне Конте провел два сезона и успел выиграть с "синими" Премьер-лигу и Кубок Англии, а также звание лучшего тренера АПЛ по итогам сезона 2016-2017. Сам Конте подает на "Челси" в суд из-за невыплаты огромной неустойки.