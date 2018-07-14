Стали известны подробности будущей встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Программа саммита опубликована на официальном сайте МИД Финляндии.

Известно, что встреча пройдет в Президентском дворце в Хельсинки. Сами переговоры продлятся 3 часа 15 минут.

Согласно протоколу, двусторонние переговоры глав государств должны начаться в 13:15 по местному времени (совпадает с киевским) в готическом зале дворца. До этого времени лидер финнов Саули Ниинисте официально поприветствует Путина, а затем Трампа. Президент Финляндии будет модератором на встрече Путина и Трампа.

После встреча должна продолжиться на рабочем обеде в зеркальном зале. Потом лидеры стран дадут совместную пресс-конференцию, а затем в Президентском дворце начнется двусторонняя встреча Путина и Ниинисте.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп признался, что поговорит с Путиным об Украине.

Также Финляндия ужесточает пограничный контроль во время саммита Путина и Трампа.