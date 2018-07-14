Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку из-за падения давления в салоне. Об этом передает Deutsche Welle.

Рейс совершал перелет из Дублина в хорватский город Задар, но самолет приземлился в аэропорту немецкого Франкфурт-Хан в 23:30 13 июля. "Возникли технические проблемы и давление в салоне упал, поэтому пилот решил посадить самолет в Хани" - сообщили в местной полиции.

При этом, около 33 пассажира самолета доставили в местные больницы из-за головной боли и болей в ушах. Всего на борту лайнера находились 189 человек. На данный момент Ryanair организует для пассажиров другой самолет, который должен вылететь в Хорватию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области на поле упал самолет.

Также в ЮАР разбился пассажирский самолет.