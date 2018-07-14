Руководство "Укрзализныци" намерено планомерно повышать стоимость проезда. Об этом передает "Украинская правда".

Согласно утвержденному правительством "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.

Таким образом, цены до 2021 года должны повыситься приблизительно в 2,17 раз (1,25*1,25*1,3*1,3).

Кроме того, тарифы на грузоперевозки также могут увеличиться на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Напомним, ранее сообщалось, как в Киеве подорожает проезд в метро и во всем городском транспорте.

Также "Страна" сообщала, что киевляне говорят о повышении цен на метро и проезд в городском транспорте.