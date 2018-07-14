Вчера, 13 июля, во время выполнения постановления суда о принудительной доставке к следователю известный по делу разбирательств вокруг фабрики "Житомирські ласощі" бизнесмен Игорь Бойко, как заявляют в МВД, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

При посадке в служебную "Шкоду Рапид" бизнесмен, как утверждают в полиции, якобы разбил наручниками стекло в машине и порезал осколками руки. После чего его задержали.

У адвокатов Бойко своя версия событий.

По их словам, сотрудники Национальной полиции зашли в квартиру Бойко на Круглоуниверситетской в Киеве, подняли прямо с кровати и унесли.

"Неизвестные мне люди, в гражданской одежде, не представляясь, стянули меня просто с постели, начали заламывать руки и бить. Я подумал, что это преступники, которые хотят меня убить или похитить", – рассказал Игорь Бойко через своего адвоката Екатерину Никитюк.

Полиция имела при себе постановление судьи Печерского районного суда Киева о принудительном приводе подозреваемого с целью допроса с разрешением на проникновение в жилое помещение. По словам адвоката бизнесмена Екатерины Никитюк, такое решение незаконно, поскольку нарушает право на неприкосновенность жилого помещения и право подозреваемого не давать показания против себя.

В результате Игоря Бойко силой доставили к старшему следователю Главного следственного управления Национальной полиции Евгению Костецкому.

У Бойко случился гипертонический криз.

Следователь Костецкий, по инициативе которого состоялся принудительный привод, отказался прокомментировать прессе действия полиции.

Сейчас по Бойко уже есть одно уголовное производство за повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа. В декабре прошлого года во время избрания меры пресечения по другому делу о захвате житомирской фабрики, Бойко разбил ноутбук следователя. За разбитое в машине полиции стекло ему грозит аналогичная статья.

В ближайшее время должны выбрать меру пресечения.

Денис Долинский, партнер Бойко по бизнесу рассказал "Стране", что тот все еще находится в Печерском райотделе. По словам адвоката, у него поломана рука. Ему наложили гипс: "У него порезаны и перебинтованы руки, но при каких обстоятельствах это случилось, мы не знаем. Очевидно, это станет известно позже. Вчера в шесть часов вечера 16 человек, уложили его, водителя, охранника и повезли в Печерский райотдел. Что у них произошло по дороге, непонятно. Охранника и водителя отпустили, Бойко задержали. И что с ним было дальше – они не знают".

Также Долинский говорит, что адвокаты не получили на руки никакие документы, на основании чего его задержали. "Полицейские оговорились, что Бойко должны повести на санкцию. И закрыть на два месяца. Бойко не подписал документы на передачу 97,5 процентов своего бизнеса. Пашинский пообещал отобрать этот бизнес и отдать Порошенко как гарантию на предстоящих выборах", - сообщил Долинский.

Напомним, в декабре 2017 года, суд постановил взять под стражу экс-председателя набсовета "Житомирські ласощі", предпринимателя Игоря Бойко.

Сам Бойко заявлял, что это является частью схемы по рейдерскому захвату предприятия по заказу группы политиков во главе с Сергеем Пашинским.