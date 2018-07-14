На Закарпатье пьяный чиновник на авто со словацкими "еврономерами" сбил двух женщин. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Издание пишет, что за рулем сидел глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир. В результате ДТП пострадали жительницы г. Перечин в возрасте 71 и 56 лет. Их доставили в реанимацию райбольницы.

"56-летняя женщина скончалась от полученных травм. За жизнь второй борются врачи", - сообщили в полиции.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Чиновника задержали, автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Фото: mukachevo.net

Ранее "Страна" сообщала, что суд арестовал виновницу ДТП, в котором погиб украинский мотогонщик на велосипеде.

Также в Крыму в масштабном ДТП погибли 9-летняя девочка и двое взрослых.