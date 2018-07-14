На Закарпатье пьяный чиновник на "евробляхе" сбил женщину насмерть
На Закарпатье пьяный чиновник на авто со словацкими "еврономерами" сбил двух женщин. Об этом сообщает Mukachevo.net.
Издание пишет, что за рулем сидел глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир. В результате ДТП пострадали жительницы г. Перечин в возрасте 71 и 56 лет. Их доставили в реанимацию райбольницы.
"56-летняя женщина скончалась от полученных травм. За жизнь второй борются врачи", - сообщили в полиции.
Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Чиновника задержали, автомобиль помещен на спецплощадку полиции.
Фото: mukachevo.net
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