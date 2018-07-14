Киевская полиция задержала мужчину, который совершал грабежи кредитных учреждений в маске "Человека-паука". Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полиции сообщили, что злоумышленник в маске заходил в помещение заведения, угрожал работнику ножом, после чего забирал из кассы деньги и убегал.

Глава Оболонского управления полиции Михаил Никонов рассказал, что нож и маску нападавший бросил недалеко от места совершения преступления.

"Злоумышленник - 35-летний житель Деснянского района Киева, ранее не судимый. Мы имеем достаточно доказательств о совершении им трех разбойных нападений возле станции метрополитена "Почайна", а также еще нескольких подобных преступлений на территории города", - отметил он.

Никонов добавил, что по приблизительным подсчетам, человек завладел суммой около 65 тысяч гривен. За один раз забирал из учреждений от 1500 до 25000 гривен.

Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы. Для правонарушителя избрана мера пресечения в виде ареста.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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