В Черниговской области прошли учения новосозаданной четвертой отдельной танковой бригады ВСУ. Видео учений в сети опубликовал блогер Алексея Петренко. Испытания военной техники прошли на полигоне ВСУ на Черниговщине у поселка Гончаровское.

Блогер показал впечатляющие кадры маневров бойцов, которые уже в скором времени отправятся в зону проведения Операции объединенных сил на Донбасс.

Добавим, что бригада получила новые танки Т-72 и Т-64 "Булат". Отметим, что эту технику изъяли из партии, которая должна была отправиться в Конго. О контракте на поставки "Булатов" в Конго стало известно еще в 2014 году. Украина его разорвала, так как танки были необходимы для сдерживания агрессии на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, как украинские танкисты не дали высадиться десанту на Азовском море.

Также украинские танки Т-84 прибыли на соревнования НАТО в Германии.