Известная российская актриса Марианна Рубинчик угодила в больницу с ожогами тела. Сообщается, что происшествие случилось на даче артистки в Ленинском районе Московской области.

Предварительно установлено, что Рубинчик получила ожоги 51 процента тела, уснув с непогашенной сигаретой.По предварительным данным, у актрисы пострадали лицо, шея и руки. Сама госпитализация в отделение реанимации одной из больниц в Московской области произошла еще 29 июня. Другие подробности не сообщаются.

Марианна Рубинчик — дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. Снялась в таких картинах как "Нанкинский пейзаж", "Кино про кино", сериалах "Час Волкова-3" и "Час Волкова-4".

Фото: kino-teatr.ru

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