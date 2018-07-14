Промоутер чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, что бой подопечного 21 июля в Москве против Мурата Гассиева может не состояться.

«По отелю и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии. Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая. Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассивеым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии», – цитирует ua.tribuna Красюка.

Кроме того, менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что российская сторона не помогает в организации боя, а также, что организаторам поедин"ка нужно разобраться со всеми проблемами, если они хотят увидеть Усика в Москве.

Напомним, ранее почетный чемпион мира по версии WBC Тони Белью назвал своего фаворита в предстоящем бою.

В июне Усик заявил, что готов ехать хоть в Антарктиду ради поединка с Гассиевым.