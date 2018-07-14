В Киеве сегодня вдвое подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь без проездного в метро можно будет проехать за 8 гривень. С проездным - за 6,30 грн.

Казалось бы - при нынешних ценах этим подорожанием уже никого не удивишь. Однако вчера, накануне роста цен, в столичной подземке образовались огромные очереди.

Люди запасались впрок жетонами по старой цене - даже несмотря на правило "два жетона в одни руки". Купив, они снова становились в начало очереди.

Как отмечают в соцсетях, в этих очередях - люди, которые похожи на средний класс: прилично одетые и с модными гаджетами. Но, видимо, на этот раз подорожание проезда стало фатальным даже для них.

"Страна" собрала реакцию киевлян на новое "покращення".

"К вопросу, за кого будете голосовать на выборах. В самом обеспеченном городе Украины - Киеве - люди готовы целый день простоять у кассы, чтобы залить проезды по 5 гривен вместо 8.

3 гривны - это 10 евроцентов. Проезд в общественном транспорте Европы стоит, например, 3 евро. Очереди говорят, что для огромного количества людей ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, стоит проезд 5 или 8.

Почему так? До девальвации имени Гонтаревой средняя зарплата украинца превышала $400. Сейчас - едва выше $200. Нищета-с. Повышаем зарплаты, говорите? Пришли в Европу, говорите?" - пишет журналист и блогер Сергей Лямец.

"Очереди за карточками в киевский метрополитен. Дело в том, что с сегодняшнего дня подорожал проезд до 8 гривень за разовую поездку, что и заставило людей выстроиться в очереди с тем, чтоб купить как можно больше жетонов или пополнить свои карты.

Мне очень обидно осознавать этот факт и я хочу от имени украинской власти извиниться за то, что за последние 4 года мы не смогли сделать жизнь граждан лучше настолько, чтоб такие изменения в цене не имели для людей значения. Я нисколько не сомневаюсь в экономической целесообразности повышения тарифов на проезд, но...видеть в очереди и молодых, и людей среднего возраста, прилично одетых, и тех, кто не очень - за гранью. Во всяком случае, так это воспринял я", - пишет нардеп Александр Грановский.

"Авто с завтрашнего дня мне на работу добираться будет стоить столько же, сколько метро + маршрутка (а она сколько теперь будет? 10-12?).

Ну норм. Чистый воздух. Ответственность, все дела", - пишет блогер Максим Опанасенко.

"Проезд в метро, троллейбусе и трамвае с сегодняшнего дня по 8 гривень.

Должна признать, Европа все ближе. Слава Украине!", - пишет адвокат Елена Лешенко.

Мы уже рассказывали, как жители Киева отреагировали на решение киевских властей задрать цены на проезд.