Спасатели предупредили, что в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели рассказывают, что на выходных, 14 и 15 июля, в ряде областей возможны массовые возгорания. Эпицентры пожаров возникнут сразу в нескольких регионах страны.

"По данным Укргидрометцентра, 14-15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, что сразу несколько областей Украины попали под "чрезвычайную пожарную опасность.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели потушили пожар в музее народной архитектуры Пирогово.

Также появились фото и видео пжара в доме купца Вертипороха на киевском Подоле.