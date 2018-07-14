Бывший тренер сборной Хорватии Игор Штимац высмеял факт, что в сборной Франции играет ряд выходцев из африканских стран. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

"Кто-нибудь знает, с кем мы в финале играем? Кимпембе — ДР Конго, Дембеле — Мавритания, Сидибе — Мали, Умтити — Камерун, Погба — Гвинея, Толиссо — Того, Матюиди — Ангола, Канте — Мали, Нзонзи — ДР Конго, Мбаппе — Камерун, Менди — Сенегал, Манданда — ДР Конго, Фекир — Алжир. Респект!" — написал Штимац.

Сборная Франции сыграет в финале чемпионата мира против хорватской команды. Матч пройдет 15 июля и начнется в 18:00 по Киеву.

Штимац возглавлял сборную Хорватии с 2012 по 2013 год. В качестве игрока он провел 53 матча в составе национальной сборной. Вместе с Хорватией Штимац стал бронзовым призером чемпионата мира-1998, проходившего во Франции. Тогда хорваты вылетели в полуфинале как раз от Франции, а оба мяча забил уроженец Гваделупы Лилиан Тюрам.

Напомним, ранее министры правительства Хорватии после победы сборной в полуфинале ЧМ-2018 пришли на заседание в футболках своей команды.