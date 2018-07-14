В Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщается, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека. Авария произошла 13 июля в 16:41 около села Подкамень Рогатинского района.

"В результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека (водитель и пассажиры микроавтобуса)", - сказано в сообщении.

Напомним, что в поселке Отиния в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Внедорожник BMW Х5 на большой скорости протаранил легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что маршрутка попала в ДТП под Николаевом из-за приступа эпилепсии у водителя.

Также под Киевом после смертельного ДТП автомобили разбросало в разные стороны.