После долгой болезни умер отец генсека НАТО
В Норвегии в возрасте 87 лет скончался отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Торвальд Столтенберг. Об этом сказано в сообщении Лейбористской партии Норвегии.
Сообщается, что Столтенберг-старший умер у себя дома после болезни. Глава партии Йонас Гара Стере выразил свои соболезнования, отметив, что Торвальд никогда не сдавался и ставил людей на первое место.
Столтенберг-старший с 1979 по 1981 год занимал пост главы Министра обороны Норвегии, а с 1987 по 1989 был министром иностранных дел. Затем он год работал постпредом страны в ООН, после чего вернулся на должность главы МИД.
Фото: aftenposten.no
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