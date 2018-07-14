В Николаеве сообщили об уменьшении водоснабжения в связи с остановкой производства жидкого хлора предприятием "Днепразот". Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Николаевводоканал".

Сообщается, что компания отказывается от обязательств по договору, ведь количество хлора для полного обеспечения водой ограничено.

"В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в городе Николаев с 10:00 16.07.2018 будет понижено водоснабжение абонентам ГКП "Николаевводоканал" до нормализации поставок жидкого хлора", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/nikolaevvodokanal

Напомним, завод "ДнепрАзот" приостановил работу на неопределенный срок и уходит на вынужденный простой.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ заявили, что ФСБ пыталась вывести из строя хлоропереливную станцию в Днепре.

Также в Киеве уверяют, что питьевая вода будет очищена будет очищена.