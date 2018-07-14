В США в возрасте 101 года умерла первая супруга американского певца и актера Фрэнка Синатры Нэнси Барбато Синатра. Об этом в Twitter сообщила дочь звезды.

"Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101 года. Она была благословением и светом моей жизни. Храни тебя бог, мамочка. Спасибо тебе за все", — сказано в сообщении.

Легендарный артист Фрэнк Синатра женился на Нэнси в феврале 1939 года. В совместном браке у них родились трое детей — Нэнси Синатра, ставшая известной певицей, Фрэнк Синатра-младший, в 1988—1995 годах руководивший оркестром отца, и Тина Синатра, которая работает кинопродюсером.

Фото: twitter.com

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