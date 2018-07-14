В Великобритании на фермерском поле появилась оскорбительная надпись о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает портал Indy100. Гигантская круглая надпись"Бл*дь Trump" появилась в английском графстве Бакингемши.

Отмечается, что эту надпись глава Белого дома мог увидеть по пути из Лондона в загородную резиденцию британских премьер-министров Чекерс, расположенную в соседнем Беркшире. 200-метровый круг фермер выстриг по просьбе анонимного художника. Вся работа заняла 14 часов.

По словам фермера, за работу ему заплатили – сам он относится к Трампу нейтрально. Позже маркетинговое агентство The Tenth Man сообщило, что именно оно стоит за данной акцией.

Ранее "Страна" сообщала, что в небо Лондона взлетел шар в виде "малыша Трампа".

Также появилось видео, грандиозного шествия против Трампа в Лондоне.