В Киеве произошло крупное ДТП с пострадавшими. Об этом передает "Информатор".

Происшествие случилось в на улице Газопроводной. Мотоциклист сбил двоих пешеходов, которые возвращались с кладбища.

Установлено, что мотоциклист с девушкой-пассажиром двигались в сторону улицы Стеценко. В это время женщина и мужчина — пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте.

По словам очевидцев, люди шли с Берковецкого кладбища. На неосвещенном участке дороги мотоцикл сбил пешеходов. От удара транспортное средство проскользило около 70 метров и вылетело на тротуар.

В результате ДТП женщина скончалась в карет Скорой помощи. Мотоциклиста с пассажиркой и пешехода доставили в больницу. Подробности происшествия выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове два мотоциклиста на Suzukи пошли на таран Nissan и погибли на месте.

Также под Одессой после столкновения с микроавтобусом погиб мотоциклист.