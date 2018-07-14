В Пакистане произошел один из крупнейших терактов за последнее время. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что минимум 133 человека человека погибли и более 230 получили ранения в результате взрыва двух смертников на предвыборном митинге в стране. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Отметим, что среди погибших был кандидат от провинциальных собраний Белуджистана Сирадж Раисани. Его брат Наваб Аслам Раисани служил главным министром провинции с 2008 по 2013 год. Этот теракт уже третий на уходящей неделе.

Фото: twitter.com/AlArabiya_Eng

Ранее "Страна" сообщала, что на границе Афганистана с Пакистаном в перестрелке погибли 5 человек.

Также в Пакистане смертник взорвал военных, которые играли в волейбол.