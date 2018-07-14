В субботу, 14 июля, в Киеве под Южным мостом нашли тело мужчины. Об этом передает "Информатор". Труп обнаружил киевлянин, который вышел к берегу Днепра, чтобы порыбачить.

Сообщается, что сперва рыбак принял труп за камень, но зайдя в воду он понял, что перед ним утопленник. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело из Днепра.

Отметим, что инцидент произошел около семи утра и в это время на пляже были уже отдыхающие, которые наблюдали работу спасателей. На вид погибшему около 30 лет. При себе документов у утопленника не оказалось. Обстоятельства случившегося выясняет следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на берегу Днепра нашли труп в кроссовках.

Также в Киеве обнаружили два трупа за день.