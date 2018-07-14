Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что капитальный ремонт Шулявского путепровода будет продолжаться не более одного года, сообщила пресс-служба Киевского городского головы.

"Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция этого моста", - отметил Кличко.

По словам мэра, Шулявский путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы, поэтому восстановить его надо как можно быстрее.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что 75 мостов и путепроводов Киева также требуют капитального ремонта.

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