Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метро со станции Сырец на жилой массив Виноградарь. Об этом говорится в распоряжении КГГА.

В первую очередь строительства планируют соединить станцию Сырец с новой станцией Проспект Правды, также построить еще одну станцию Мостицкую и вилочные ответвления до станции "Виноградарь". Это должно быть выполнено за 36 месяцев - до лета-2021.

Проект стоимостью 6,3 млрд грн будет профинансирован из средств городского бюджета столицы. Также в Подольском районе будет создано электродепо.

Киевские власти планируют начать строительство двух новых станций метрополитена уже в 2018 году. В бюджете города на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн, сумма может быть увеличена в случае необходимости.

Тендерный аукцион по строительству в Киеве ветки метро на Виноградарь запланирован на 15 августа. До этого аукцион по выбору подрядчика переносили несколько раз. Первый раз он был назначен на 27 марта, затем переносился на 7, 29 мая, 19 июня и 4 июля.

Как сообщала Страна, стало известно как будут выглядеть четыре станции метро на Виноградарь.

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