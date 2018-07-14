Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко, который истекал в пятницу, передает "Интерфакс- Украина".

Рассмотрение этого вопроса растянулось на четыре дня. На заседании в пятницу суд сначала назначил Савченко бесплатного государственного защитника. Но затем в суде появился сначала один частный адвокат подозреваемой, а затем еще несколько адвокатов.

После рассмотрения ряда ходатайств об отводах и заслушав позиции сторон, судья Владимир Бугиль вынес решение о продлении срока ареста Савченко. Оглашение решение сопровождалось протестами и криками ее сторонников.

Савченко также выразила возмущение в связи с данным решением суда, заявив, что суд не позволил адвокатам надлежащим образом осуществлять ее защиту. "Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде", - подчеркнула она.

После вынесения решения Савченко сказала, что не хочет покидать здание суда, пока не получит текст решения, а также вызвала полицию, чтобы заявить о совершении преступления.

Она также указала, что отказывается от любых осмотров медицинскими сотрудниками СИЗО СБУ и пенитенциарной службы.

Как сообщала "Страна", сегодня а суде, где рассматривают дело Савченко, начали искать взрывчатку.

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