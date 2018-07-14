Арестованный народный депутат Надежда Савченко подаст иск в Генеральную прокуратуру Украины о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом Савченко заявила сегодня вечером на заседании Шевченоковскго районного суда Киева, который рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ей ареста еще на 60 суток.

"Меня возмутило больше всего следующее. Вы только вдумайтесь! "На линии разграничения, в зоне проведения операции Объединенных сил увеличилась интенсивность боевых действий в связи с чем подозреваемая Савченко, находясь на свободе, может способствовать указанным органзициям ("ЛНР-ДНР" - Прим.Ред.), может способствовать проведению военных действий против украинских военных формирований в том числе на стороне террористов"... Это просто клевета! Это - оскорбление чести, достоинства, о чем я делаю заявление и, наверное, подадим соответствующий иск", - сказала Савченко.

Напоминаем, что дело по продлению меры пресечения для Надежды Савченко рассматривают уже 4 дня и безрезультатно.

Как сообщала "Страна", ранее суд отказал адвокатам Надежды Савченко в отводе судьи.

Также мы публиковали видео выступления Надежды Савченко в зале суда.