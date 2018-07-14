Внук Брежнева - Андрей почувствовал боль и жжение в груди еще вечером 9 июля, но не сразу вызвал врачей - подумал, что все пройдет. В скорую мужчина позвонил лишь в 11 утра 10 июля. О том, каким он был человеком, пишет издание КП Крым.

Его забрали в Ливадийскую больницу (Большая Ялта), но спасти внука генсека врачи не смогли: Андрей Брежнев скончался 10 июля от обширного инфаркта.

- Бригада приехала, поставила диагноз, оказала скорую медпомощь и доставила в стационар – живого, стабильного. В карточке написано, что с 8 утра начался патологический процесс, жалобы появились, но врачей вызвал не сразу, в 11 приехала бригада. Многие люди так недооценивают свои ощущения. Он-то еще молодой вроде был. Несколько часов – это довольно много времени, а вызывать "скорую" в таких случаях надо чем раньше, тем лучше, - поделился источник в "скорой"

- Думал, что пройдет. Он был человек достаточно физически сильный, мало болеющий. Понадеялся… Пока приехала скорая, пока его довезли - все это развивалось стремительно. Тянул до последнего, никому не говорил. Видимо, вечером накануне стало плохо - мучился всю ночь. И уже с утра его повезли в больницу, - рассказал Александр Струев - друг детства Брежнева.

В Крыму внук генсека жил давно, с начала 2000-х годов. У Андрея Брежнева была жилплощадь в Севастополе и небольшой домик у моря в поселке Малый Маяк, расположенном между Алуштой и Ялтой.

- Крым для него - место родное. С дедушкой Леонидом Ильичом он провел на полуострове все детство. После того, как Леонид Ильич умер, он приезжал в Крым каждое лето, поэтому и купил себе жилье здесь. Ему нравился очень и Севастополь, и Южный берег. Половину времени в Крыму проводил, половину – в Москве. Жил один. Сыновья уже взрослые, сами по себе. Приезжали в гости, - поделился Александр Струев.

В политической жизни Крыма Андрей Брежнев участвовал, но не слишком активно. С 2014 по 2017 год был первым секретарем "Коммунистической партии социальной справедливости" (КПСС), в 2016 году баллотировался в Госдуму от севастопольского отделения партии "Родина".

Как рассказал один из основателей "КПСС" Андрей Богданов, список партии Андрей Брежнев возглавил после Крымской весны по его приглашению.

- Он выступал от имени партии на дебатах. Грамотный экономист, закончил МГИМО. У него было много интересных экономических предложений для руководства Крыма. По жизни он был очень скромным человеком. Сильно переживал, когда его сравнивали с дедом, хотя очень гордился дедом и тем временем, когда страной руководил Леонид Ильич, - отметил Богданов.

Представляя КПСС в Крыму в 2014 году, Андрей Брежнев предлагал национализировать землю на полуострове, пересмотреть итоги национализации и повсеместно создавать независимые профсоюзы на предприятиях, которые бы отстаивали права простых рабочих.

Вместе с Брежневым его друг детства Александр Струев открыл галерею современного искусства в Ялте под названием "Арт-Усадьба". Сейчас она временно закрыта на реконструкцию. В последние годы Андрей Брежнев вкладывал много сил в развитие искусства, хотел помогать людям.

- Я считаю, что он много сделал для развития нового взгляда на искусство, на человеческие отношения. Он был большой души человек, смотрел на мир с точки зрения красоты, прежде всего, и хотел, чтобы все вокруг было прекрасно, - сказал Александр Струев. - Мы с ним занимались галереей долгое время, сейчас нам будет его очень не хватать.

Кроме галереи в Ялте, Андрей Брежнев также был одним из создателей ресторана крымскотатарской кухни "Старый Крым", расположенного на ялтинской трассе в районе села Кипарисное.

Напомним, ранее внук Брежнева подал в суд за рекламное фото его деда с ручкой Паркер.

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