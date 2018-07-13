В связи с тем, что в Киеве с 14 июля начнут действовать новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, в пятницу, 13 июля, возле касс столичной подземки образовались огромные очереди.

На некоторых станциях закончились бесконтактные карточки. Поскольку в большинстве своем автоматы по продаже жетонов не работают, даже люди, которым нужен один просто один жетон для проезда, вынуждены стоять в очереди минимум по полчаса.

Социальные сети отреагировали на ситуацию валом фотографий очередей, возмущением и шутками.

"Пане Кличко, Вам чергу у касу метро зайняти?" - пишет Михаил Ткач.

"Длиннющие очереди в кассы Киевского метро, как очереди баранов на стрижку! А прийти к КМДА против повышения цен на проезд - времени не было. Карточки пополняют максимум на 50 поездок. Виталик может радоваться - против стрижки никто не выступает!", - возмущен Михаил Стрельников.

Журналистка Алена Яхно показала как выглядел вестибюль станции Льва Толстого в 22:46.

А Анна Виноградова сфотографировала длинный хвост очереди в кассу на метро "Левобережная".

Также о визите на станцию метро рассказал и журналист Евгений Смертенко.

"Сегодня в метро был апокалипсис. Очередь в кассу на "Золотых воротах" начиналась уже на улице, практически у самих Золотых ворот. Народ массово пополнял карточки поездками, чтобы они были маленькими, но по 5, а не большими, но по 8 с завтрашнего дня. Автоматы, куда можно было засунуть десятку, уже не работали. И так, судя по ленте, было на всех станциях. В общем, у нас уже многие могут смотреть в завтрашний день

П.С. Фотка Ingvar Shapik с Лукьяновки. Та же хрень," - написал он.

Популярной стала шутка о новой украинской криптовалюте - метрокоине.

"C завтрашнего дня те, кто в них вложился будут дважды в выигрыше", - шутить Вячеслав Соломка.

"Сейчас на ст.метро Академгородок и Шулявская люди не могут никуда уехать из-за отреформированного Киевского метрополитена. А ты поставил одну звёздочку Фифа?" - написал возмущенный Игорь Петрушенков.

Все фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", рост стоимости проезда в метро Киева почти в два раза объяснили низкой зарплатой работников.