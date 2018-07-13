Мужчина в Донецкой области намеревался прыгнуть с моста, но в последний момент решил позвонить в полицию. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Донецкой области.

"Житель Дружковки хотел прыгнуть с моста, но в последние минуты решил позвонить в полицию и попросить помощи. Девушка-оператор успокоила и поддержала мужчину в сложное для него время", - говорится в сообщении.

Оператор узнала, где именно находится мужчина и что стало причиной его решения.

"24-летний гражданин рассказал, что у него есть 3-е детей, но из-за ссоры с женой не в силах жить. Виной тому стала ревность", - отметили в ведомстве.

Девушка успокоила собеседника, она все время удерживала его на линии до приезда правоохранителей.

Между тем на место прибыли правоохранители. Они отвели его в безопасное место.

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