Полиция задержала в Бершадском районе Винницкой области мужчину, который подозревается в изнасиловании 26-летней девушки. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"12 июля полицейские задержали 57-летнего местного жителя, который поиздевался над жительницей района. Правонарушитель, который работает водителем такси и 27 лет провел за решеткой, задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

С заявлением о преступлении девушка обратилась в полицию вчера вечером. По ее словам, водитель автомобиля такси, услугами которого она воспользовалась, на полевой дороге изнасиловал ее, угрожая пистолетом.

По словам начальника Бершадской полиции Вячеслава Лялюцкого, девушка запомнила номер иномарки, на которой передвигался преступник.

Полицейские оперативно установили личность водителя и задержали его. К преступлению оказался причастен житель района. 27 лет своей жизни задержанный провел в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений.

"В автомобиле правонарушителя следователи обнаружили пистолет, которым он угрожал потерпевшей. Оружие направлено на экспертизу. Автомобиль помещен на штрафплощадку", - отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом полиции открыто производство по ч.1 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 5 лет.

Как сообщала Страна, под Днепром педофил изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее в кустах умирать.

Мы писали, что под Киевом задержали 76-летнего педофила, который два года насиловал девочку-подростка.

Ранее суд посадил на 6 лет мужчину, изрезавшего односельчанина из-за кофе.

.