Украина закупила оборудование, необходимое для замкнутого цикла производства зенитных ракет, равных калибром ракетам комплекса "БУК", и перспективного украинского ЗРК средней дальности.

Об этом сообщает издание Минобороны "Народная армия".

Отмечается, что процесс разработки и производства ракет займет некоторое время. Сегодня на вооружении Украины зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и зенитные ракетные системы С-300 различных модификаций. Не смотря на то, что вооружение неновое, его состояние поддерживают специалисты, а конструкторы постоянно работают над модернизацией.

Кроме того, научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" разработало новое смесевое твердое ракетное топливо с улучшенными характеристиками. Сейчас оно проходит испытания. Ожидается, что благодаря изменениям в программном обеспечении старой "буковской" ракеты 9М38М1 и новым порохам ее скорость и дальность полета существенно увеличатся. В последствии это топливо будет использовано для новых разработок ЗРК.

Как сообщала "Страна", ранее в Минобороны заявили о нехватке боеприпасов больших калибров.

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