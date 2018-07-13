За пол 2018 года в онлайне украинцы купили более 14 млн билетов. С того момента, как интернет-сервис покупки билетов был внедрен, продано 70 млн билетов. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Через интернет-сервисы пассажиры покупают около 50% билетов от всего объема продаж. В 2011 году, когда сервис только внедрили, этот показатель составлял только 1%.

В первом квартале 2018 года в международных кассах Укрзализныци было оформлено 89445 проездных документов. Больше всего проездных документов было продано в международных кассах Львова, Чопа, Киева, Одессы и Хмельницкого.

В этом году спрос на проездные документы существенно вырос, так как за аналогичный период 2017 года было реализовано 75502 билетов через международные кассы.

Как сообщала "Страна", ранее в "Укрзализнице" рассказали, где в поезде искать ремни безопасности.

Мы писали, что "Укрзализниця" начала предлагать онлайн билеты с пересадкой.

Также мы писали, что "Укрзализныця" возобновила возврат билетов, купленных по интернету.