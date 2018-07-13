Силовая акция детективов НАБУ в аэропорту "Киев" 14 июня 2018 года могла привести к сотням жертв. Об этом Украинским новостям сообщили в Ассоциации "Аэропорты Украины".

Президент ассоциации Петр Липовенко заявляет, что такие действия нельзя проводить в подобной обстановке.

"Надо действовать по нормальной схеме, чтобы это не повлияло на работу аэродрома, безопасность полетов и пассажиров. Такие действия должны регулироваться Госавиаслужбой или авиационным экспертом, который владеет ситуацией. Аэропорт – это не торгово-развлекательный центр, который можно остановить, и ничего не будет. Руководство должно быть на аэродроме, следить за ситуацией и передавать информацию на борты", - сказал он

Госавиаслужба пока ситуацию не комментирует, но заявляет, что не была предупреждена об обысках НАБУ, поэтому не имела возможности вовремя отреагировать на создавшуюся ситуацию. Также инцидентом обеспокоены и в Ассоциации пилотов Украины.

Напомним, в аэропорту "Киев" 14 июня произошла авария самолета авиакомпании Bravo с 169 пассажирами на борту. В результате произошедшего никто не пострадал. Компания "Мастер-Авиа" обвиняет НАБУ в блокировании работы аэропорта во времяобысков в этот день.

Как сообщала "Страна", в Госавиаслужбе назвали причину жесткой посадки самолета из Анталии в Жулянах.

Также мы писали, что видео жуткой посадки рейса Киев-Анталия снял пассажир из салона самолета.