Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП, в результате которого погиб украинский мотогонщик, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Отмечено, что прокуратура настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте.

Напомним, 6 июля в Харькове под колесами авто погиб молодой украинский мотогонщик Андрей Бессонов. Информацию об аварии внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло около въезда в областную больницу. Бессонов ехал на велосипеде, когда его сбил внедорожник, а после вылетел на бордюр и врезался в дерево.

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