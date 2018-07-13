Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направило в пятницу в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) жалобу на постановление прокурора Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в части подозрения экс-заместителя министра внутренних дел и близкого родственника главы МВД, причастных, по убеждению детективов НАБУ, к разворовыванию 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для потребностей Национальной гвардии.

"По состоянию на 18:00 13 июля САП так и не предоставила материалов, которые бы подтверждали правовые основания закрытия производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу. Жалоба адресована высшему по должности прокурору, а именно руководителю САП. Согласно УПК, Назар Холодницкий должен рассмотреть эту жалобу и принять решение на протяжении трех дней с момента ее получения. Таким образом, до конца следующей недели общественность будет иметь возможность услышать его личную позицию об обоснованности решения его подчиненного", - сообщается на официальном сайте НАБУ.

Национальное бюро считает, что такой непрозрачный формат действий со стороны органа, который осуществляет процессуальный надзор по делам в отношении топ-коррупционеров, подрывает доверие общества к антикоррупционным органам, а также ставит под удар всех свидетелей и экспертов, сотрудничавших со следствием в рамках расследования этого дела.

Как сообщалось, 5 апреля 2018 года НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования в так называемом "деле о рюкзаках".

Речь идет об уголовном производстве о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 - начале 2015 годов.

12 июля руководитель САП Назар Холодницкий сообщил интернет-изданию "Украинская правда", что САП закрыла дело, в котором фигурировали сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков и экс-заместитель главы МВД Сергей Чеботарь. В то же время подозреваемым в хищении средств остается третий фигурант дела – представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, которому следствие инкриминирует присвоение имущества и подделку документов.