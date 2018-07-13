В Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывод токсинов из организма.

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 13 июля.

Речь идет о "Энтеросгель ЕкстраКапс" капсулы по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" Креома- Фарм". Запрет касается серии 190318. Ее установили за непредвиденных побочных реакциях при применении серии.

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