В Украине запретили серию популярного лекарства от отравлений и вывода токсинов
В Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывод токсинов из организма.
Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 13 июля.
Речь идет о "Энтеросгель ЕкстраКапс" капсулы по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" Креома- Фарм". Запрет касается серии 190318. Ее установили за непредвиденных побочных реакциях при применении серии.
Как сообщала Страна, в Украине ввели временный запрет на два популярных лекарства.
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