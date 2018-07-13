Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в эти выходные, 14-15 июля.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Честно говоря, выделять, где будет только солнце, а где будут лить исключительно красивые летние дожди – маловероятно", - отметила Диденко.

По ее словам, атмосфера над Украиной остается неустойчивой, находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами. поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами, правда, непродолжительные.

"Солнца также будет хватать. Разве что в южной части Украины - Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и их районы, а также Крым, все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса. Температура воздуха как раз неоднородная", - рассказала синоптик.

По ее словам, 14-15 июля самое свежее будет на Западе Украины - +19 +24 градуса.

"Поэтому туристам следует взять это во внимание, ведь жителям не привыкать к эксклюзивной горной и околологорной погоды", - советует Наталья.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, где на выходных в Украине ждать дождей с грозами.

Мы рассказывали, как синоптик показала лисий хвост мощного циклона, который несет дожди в Украину.

Также появилось фото, как борьба двух циклонов определяет погоду над Европой и Украиной.