Украинский гидрометцентр 14 июля прогнозирует кратковременные дожди и грозы на Левобережье, кроме юга, и местами в западных областях.

Как убеждают синоптики ветер будет преимущественно западным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Завтра,14 июля, ночью на Левобережье и в западных областях местами пройдет небольшой дождь, днём в Украине, кроме юга, кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха на юге и востоке ночью 18-23, днем 29-34 градуса. На остальной территории ночью 13-18, днём 23-28, в западных областях (кроме Закарпатья) ночью 10-15, днём 17-22 градуса.

"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях днем составит +18 – +23 градуса, в южной части днем ожидается +23 – +28 градусов, на юге и востоке страны – до +32 градусов", – говорится в сообщении гидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua/

В Киеве и области ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем около 25 градусов.

По наблюдениям синоптиков, за последние 130 лет самым теплым днем 14 июля в столице было в 1951 году, тогда столбик термометра достиг отметки 33,2 градуса. А самым холодным этот день зафиксирован в 1911 году – тогда столбик термометра опустился до 8,0 градусов.

Как сообщала "Страна", борьба двух циклонов определяет погоду над Европой и Украиной. "Большой циклон над центром Европы и маленький - над востоком. Маленький - наш. Освежил воздух, снизил температуру, подмочил репутацию моего прогноза с температурой в Киеве," - написала синоптик Наталья Диденко.

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