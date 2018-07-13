Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

Речь идет об обвинениях, связанных с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

По словам Розенстайна, обвиняемые являются сотрудниками двух подразделений ГРУ.

Он уточнил, что некоторые из обвиняемых лиц занимались кражей информации, некоторые - ее распространением.

Розенстайн заявил, что ранее на этой неделе он сообщил об обвинениях в отношении представителей российских разведслужб президенту США Дональду Трампу.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии.

Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.

Американские спецслужбы заявляют о причастности России к взлому компьютеров Национального комитета Россию. Москва эти обвинения отвергает.

Как сообщала "Страна", ранее США и Британия заявили, что российские хакеры заразили роутеры во всем мире.

Мы сообщали, что хакеры взломали литовский сайт и разместили новость, что министр обороны - гей.

Ранее по данным СМИ, российские хакеры пытались взломать аккаунты Порошенко и Авакова.