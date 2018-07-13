Ушел из жизни один из участников Евромайдана - 53-летний доброволец Андрей Иванов с позывным "Святослав", который был одним из тех, кто стрелял по беркутовцам в феврале 2014 года.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

"Инфаркт, 53 года... Он стрелял по "Беркуту" на Майдане, он стрелял по российским оккупантам на фронте", пишет Бутусов.

"Жил на третьем этаже в Доме профсоюзов, принимал участие во всех столкновениях, начиная с января, на Грушевского, на Майдане, был контужен свето-шумовой гранатой. Он всегда любил ходить в шапке-"кубанке" - считал себя потомком вольных людей, козаков", сообщает журналист.

"Он никогда не говорил об этом в СМИ - но Андрей был в группе 28 героев, которые находилась на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014-го года - у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зіновій Парасюк и Володимир Парасюк (Parasiuk Volodymyr), Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту", признается журналист.

"После революции Андрей пошел на войну добровольцем, в составе батальона НГУ "Донбасс". 15 февраля 2015-го во время наступательной операции в Широкино, колонна "Донбасса" заехала в боевые порядки противника, начался бой на ближней дистанции, Андрей получил тяжелые ранения, потерял кисть руки, множество осколков. Его выхаживали в Украине и в США, в Сан-Антонио - установили протез на руку. Но много мелких осколков так и не было извлечено. Он стал инвалидом войны, но мало кто знал о его поступках во время революции", сообщает Юрий.

"Когда прокуратура задержала Ивана Бубенчика по обвинению в убийстве "Беркутов" на Майдане, Андрей приехал под суд. Я его успокаивал. Андрей хотел выступить в суде, сказать, что это он стрелял по "Беркуту", что пусть его тоже сажают в тюрьму", пишет Бутусов.

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