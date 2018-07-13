Полицейские в Великобритании рассказали, что нашли маленькую бутылку с "Новичком".

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Британская полиция заявляет, что нашла "маленькую бутылку", которая содержит Новичок, нервный агент, используемый в марте против бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери", - говорится в сообщении.

Другое агентство - Associated Press со ссылкой на полицию добавляет, что правоохранители предполагают, что они нашли бутылку, которая могла быть источником отравления британской пары.

Как сообщала "Страна", в Британии после отравления Скрипалей выпустили водку "Новичок" и тут же закрыли ее производство

После отравления Скрипалей полиция зарегистировала инцидент в Эймсбери и заявила, что двух человек в окрестностях Солсбери отправили тем же веществом, что и Скрипалей.

Мы писали, что Британка, отравленная "Новичком" в Эймсбери, скончалась, а отравленный нервнопаралитическим веществом мужчина пришел в сознание.