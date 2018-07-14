Врач-кардиолог и по совместительству простой футбольный болельщик из Канады приехал на ЧМ-2018 в Россию и рассказал о том, почему уважает различия между другими людьми.

"Вы видите, мы из Канады. И мы приехали из страны, многонациональной страны. Люди из разных уголков мира приезжают сюда, при этом их поощряют сохранять свою культуру и свое наследие. Так, они могут хранить свои ценности и одновременно быть канадцами.

Мы ценим то, что называется - разнообразием. Поэтому мы счастливы, когда люди другие, когда они отличаются друг от друга. Мы это уважаем и называем плюралистическим образом жизни.

Плюралистический образ жизни - это принятие и уважение мнения других людей, их веры, их ценностей. Вам не обязательно соглашаться с ними, но вы уважаете то, что это их мнение, их ценность.

И это - взаимное уважение. И это - жизнь в плюралистическом обществе, и это - ценности канадцев.

И поэтому, когда мы приезжаем в Россию или в любую другую страну, мы ищем эти ценности, человеческие ценности, взаимоотношения, уважение между людьми и принятие их, даже чем-то отличающихся от вас.

Это не значит, что они плохие, если они - другие.

Это то, что действительно является сущностью человечества. И эти ценности очень похожи на ценности нашей веры - ислама. Наша интерпретация ислама учит ценности взаимного уважения, ценности принятия, ценности прощения, ценности помощи другим людям, общечеловеческим ценностям.

Итак, наша вера во многом связана с ценностями Канады. Поэтому мы очень счастливы быть канадцами, потому что мы можем исповедовать наши ценности и вести наш образ жизни очень свободно.

Когда мы приезжаем в Россию, мы смотрим на вещи по-другому, мы не ожидаем, что россияне будут точно такими же, как мы, но мы уважаем, что они разные, мы уважаем, что украинцы разные. У нас есть различия, но мы должны просто принять это и не пытаться изменить других людей", - отметил он.

Видео: youtube.com/Илья ВБ

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