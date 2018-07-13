В пятницу, 13 июля, в Одессе прошло открытие международного кинофестиваля. По традиции ОМКФ-2018 начался с прохода гостей и участников по красной дорожке.

Небольшой дождь не помешал церемонии, на которую собрались посмотреть сотни одесситов и туристов.

Фото: 7kanal.com.ua

В Одессу прибыл специальный гость кинофестиваля - голливудский актер Эрик Робертс. Это старший брат еще одной голливудской знаменитости Джулии Робертс.

Фото: instagram.com

Кинофестиваль продлится до 21 июля. Специальная комиссия отобрала лучшие ленты из 19 стран. Кроме Украины во время ОМКФ-2018 можно будет увидеть фильмы из Индии, Беларуси, Румынии, Колумбии и Палестины. Всего - более сотни.

Кроме кинопоказов в рамках Одесского кинофестиваля пройдут мастер-классы, кинопоказ на Потемкинской лестнице, вечеринки.

Напомним, что ранее появилось видео с красной дорожки Одесского кинофестиваля.

Как сообщала "Страна", главный приз ОМКФ-2017 получил фильм "Король бельгийцев".