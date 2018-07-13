В пятницу, 13 июля в столице Великобритании, Лондоне состоялась демонстрация против визита президента США Дональда Трампа в британскую столицу.

Британские СМИ оценивают число участников акции протеста в более чем 100 тысяч человек.

Протестующие прошли маршем от Вест-Энда до парламентской площади, "в атмосфере карнавала".

Шествие началось у штаб-квартиры ВВС, в верхней части улицы Регент. Спустившись вниз люди заполнили Трафальгарскую площадь.

Полиция предупреждает других держаться подальше, т.к. вместимость площади практически заполнена.

Видео: facebook.com/ABCNewsPolitics

Как сообщала "Страна", Трамп признался, что поговорит с Путиным об Украине. "Надеюсь на хорошие отношения с Россией".

Напомним, что Дональд Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты вышли из ВТО.