"Трафальгарский Майдан". Появилось видео, грандиозного шествия против Трампа в Лондоне
В пятницу, 13 июля в столице Великобритании, Лондоне состоялась демонстрация против визита президента США Дональда Трампа в британскую столицу.
Британские СМИ оценивают число участников акции протеста в более чем 100 тысяч человек.
Протестующие прошли маршем от Вест-Энда до парламентской площади, "в атмосфере карнавала".
Шествие началось у штаб-квартиры ВВС, в верхней части улицы Регент. Спустившись вниз люди заполнили Трафальгарскую площадь.
Полиция предупреждает других держаться подальше, т.к. вместимость площади практически заполнена.
Видео: facebook.com/ABCNewsPolitics
Как сообщала "Страна", Трамп признался, что поговорит с Путиным об Украине. "Надеюсь на хорошие отношения с Россией".
Напомним, что Дональд Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты вышли из ВТО.