Министерство инфраструктуры разработало памятку для украинских туристов относительно услуг туроператоров и возможных нарушений ими лицензионных условий деятельности.

Соответствующая памятка обнародована на официальном сайте министерства.

"К началу поездки, организованной туроператором/турагентом, пожалуйста ознакомьтесь с содержанием этих рекомендаций, которые размещены на официальных сайтах Минэкономразвития, МИД, Мининфраструктуры, Госавиаслужбы, Госпродпотребслужбы", - говорится в памятке.

Так, Мининфраструктуры советует при заключении договора на туристическое обслуживание проверить:

имеет ли туроператор действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития в разделе "Деяльность-Туризм-Туроператорская Деяльность-Лицензионный реестр");

есть ли в договоре заявленные даты вылета и прилета;

указана ли в договоре информация о наличии трансфера из аэропорта в гостиницу в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);

отвечает ли гостиница заявленной категории и как это указано в договоре;

указаны ли сроки отказа от тура и условия возвращения денег;

будет ли предоставлен туристу индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая.

Также, туристам напоминают о необходимости получить квитанцию об оплате тура или с

В поездку необходимо обязательно взять:

копию договора на туристическое обслуживание;

оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

контакты туроператора (турагента);

контакты дипломатического учреждения Украины страны, в которой Вы путешествуете.

В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, за защитой нарушенных прав турист имеет право обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу, предоставив:

фото- и видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание;

расчетные квитанции понесенных расходов и т.п.

В случае, если туроператор нарушил лицензионные условия, турист также имеет право обращаться с заявлением в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы.

При этом, нарушением лицензионных условий считается:

невыдача туристу договора на туристическое обслуживание или ваучера (если договор заключен путем выдачи ваучера);

невыдача договора обязательного (медицинское и от несчастного случая) страхования (кроме случая самостоятельного заключения такого договора туристом);

невыдача проездных документов (билетов, в том числе электронных билетов);

отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них;

невыдача платежных документов, которые подтверждают внесение туристом в кассу туроператора стоимости туристических услуг(фискальный чек, квитанция);

отсутствие у туроператора своего веб-сайта;

осуществление туроператорской деятельности за пределами заявленных мест осуществления такой деятельности;

отсутствие оформленных трудовых договоров с наемными работниками туроператора;

наличие в штате туроператора менее 30% работников, которые имеют стаж работы в сфере туризма или образование в сфере туризма;

отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стажа работы в сфере туризма;

отсутствие у туроператора копии документа, который подтверждает финансовое обеспечение гражданской ответственности турагента, который реализует туристические услуги, сформированные туроператором;

отсутствие учета выданных туристам договоров обязательного (медицинского и от несчастного случая) страхования;

неподача туроператором статистического отчета в орган лицензирования;

несоответствие места осуществления туроператорской деятельности требованиям, определенным лицензионными требованиями.

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