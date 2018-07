В четверг 12 июля 2018 года американские взорвали башни пусковых площадок A и B стартового комплекса 17 базы ВВС США на мысе Канаверал.

Соответствующее видео выложил в Twitter журналист Spaceflight Now Стивен Кларк, передает Рамблер.

В настоящее время стартовый комплекс 17 сдан в аренду компании Moon Express. Ликвидация пусковых площадок объясняется соображениями безопасности.

С 1957 по 2011 год со стартового комплекса 17 проведено 325 запусков ракет семейства Thor и Delta. С площадки комплекса 17 в 1957 году была запущена первая американская баллистическая ракета средней дальности.

В интересах НАСА с комплекса 17 были запущены три первых марсианских ровера Sojourner, Spirit и Opportunity, первая в мире станция на орбите Меркурия MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), телескоп Spitzer, станция для исследования Весты и Цереры Dawn и обсерватория для поиска экзопланет Kepler.

The towers are down at Space Launch Complex 17. pic.twitter.com/jjTAZr6cuk